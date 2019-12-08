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南九州市長選が告示

(2019/12/08 12:03)
南日本新聞ニュース
　南九州市長選、市議選が８日告示された。正午現在、市長選は２期目を目指す無所属現職の塗木弘幸氏（６６）＝自民、公明推薦＝が立候補を届け出ている。
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