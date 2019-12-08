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南九州市長に塗木氏再選

(2019/12/08 17:02)
南日本新聞ニュース
　８日告示の南九州市長選は、無所属現職の塗木弘幸氏（６６）＝自民、公明推薦＝の他に立候補がなく、無投票で２期目の当選が決まった。
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