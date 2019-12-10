種子島で製糖始まる 糖度高く順調

(2019/12/10 22:00)

新光糖業のストックヤードにサトウキビを下ろすトラック＝中種子町野間

種子島の製糖工場・新光糖業（中種子町野間）で２０１９～２０年期の製糖作業が１０日、始まった。前期より１週間早い。過去２期にわたりサトウキビの生産減や品質悪化をもたらした台風被害がなく、初日受け入れた１００４トンの平均糖度は１２．９８度で、昨年開始時を１．７０ポイント上回った。好調な滑り出しに関係者の表情も明るかった。