桜島、今年２００回目の爆発
(2019/12/11 06:30)
桜島の南岳山頂火口で１０日午前８時３５分、今年２００回目の爆発（噴煙の高さ２１００メートル）があった。鹿児島地方気象台によると、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量が多いことなどから、今後も活発な噴火活動が続くとみられる。火口からおおむね２キロの範囲で、大きな噴石や火砕流に警戒を呼び掛けている。噴火警戒レベルは３（入山規制）を維持する。
今年２００回目の爆発をした桜島南岳＝鹿児島市下伊敷３丁目
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