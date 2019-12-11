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色鮮やかヒオウギガイ出荷最盛期　長島町

(2019/12/11 20:00)
磨かれ鮮やかな色を放つヒオウギガイ＝長島町諸浦
　長島町でヒオウギガイの出荷が最盛期を迎えている。養殖業者は色鮮やかな貝殻に付いた海藻やフジツボなどを取り除き、見栄えを整える作業に追われている。
　形や味がホタテガイに似た二枚貝。オレンジ、黄色、紫色などカラフルな色彩の貝殻が特徴。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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