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表情豊か動物の置物展　姶良市蒲生

(2019/12/12 13:00)
ずらりと並ぶ個性的なネズミたち＝姶良市蒲生
　姶良市蒲生の岡家具店内ギャラリーで、動物の置物展が開かれている。霧島市横川の陶芸家、渕脇克仁さん（53）によるユーモラスで表情豊かな約８０点が並ぶ。１月２８日まで。入場無料。岡家具店＝0995(52)0219
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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