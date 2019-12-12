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盛和塾鹿児島 最後の勉強会　来年２月に再出発

(2019/12/12 06:30)
盛和塾鹿児島が開く「心若き塾生勉強会」の最終回＝鹿児島市のＮＣサンプラザ
　京セラ創業者・稲盛和夫名誉会長（87）の経営哲学を学ぶ「盛和塾鹿児島」（１３４人）は２６日、解散総会・式典を開き、来年２月に「鹿児島盛経塾（仮称）」として再出発する。１０日夜には、毎月第２火曜の「心若き塾生勉強会」の最終回を鹿児島市で開いた。
（記事全文は１２日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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