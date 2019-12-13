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稲盛記念館開館、経営哲学や足跡紹介　鹿児島大学郡元キャンパス

(2019/12/13 06:30)
テープカットで稲盛記念館の完成を祝う関係者＝鹿児島市の鹿児島大学郡元キャンパス
　鹿児島大学の教育研究交流施設「稲盛記念館」のオープニングセレモニーが１２日、鹿児島市の郡元キャンパスであった。鹿大の卒業生で京セラ名誉会長の稲盛和夫さんが寄付した建物で、稲盛さんの経営哲学や足跡を紹介している。
　記念館は鉄筋３階建て延べ床面積１６８０平方メートル。一般も利用でき１階はフードコート（１１４席、来年２月上旬オープン）や学生らのワーキングスペースを備える。２階はレストラン（９６席）が入る。
（記事全文は１３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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