龍門司焼１万点ずらり １５日まで陶器祭 加治木
(2019/12/13 22:00)
姶良市加治木の龍門司焼企業組合で１３日、陶器祭が始まった。登り窯で焼いた花器や湯飲み、皿など、素朴で実用的な民窯の魅力あふれる１万点が並ぶ。１５日まで。
素朴な風合いの器がずらりと並ぶ陶器祭＝姶良市の龍門司焼企業組合
陶器祭は午前９時～午後５時。午前１０時半と午後２時からは窯元ツアーがあり、川原史郎代表理事（７０）が登り窯などを案内する。ろくろ体験、特産品販売もある。
同組合＝0995(62)2549。
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