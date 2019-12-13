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龍門司焼１万点ずらり　１５日まで陶器祭　加治木

(2019/12/13 22:00)
素朴な風合いの器がずらりと並ぶ陶器祭＝姶良市の龍門司焼企業組合
　姶良市加治木の龍門司焼企業組合で１３日、陶器祭が始まった。登り窯で焼いた花器や湯飲み、皿など、素朴で実用的な民窯の魅力あふれる１万点が並ぶ。１５日まで。
　陶器祭は午前９時～午後５時。午前１０時半と午後２時からは窯元ツアーがあり、川原史郎代表理事（７０）が登り窯などを案内する。ろくろ体験、特産品販売もある。
　同組合＝0995(62)2549
（記事全文は１４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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