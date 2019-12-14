TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 教育

鹿児島大共同獣医学部、アジア初の欧州認証取得

(2019/12/14 06:30)
国際認証取得を祝う懸垂幕が掲げられた鹿児島大学共同獣医学部＝鹿児島市郡元１丁目
　鹿児島大学と山口大学の共同獣医学部は１３日、欧州獣医学教育機関協会（ＥＡＥＶＥ）の国際認証をアジアで初めて取得したと発表した。高水準の獣医学教育が認められ、国境を超えた家畜疾病対策や食の安全に関わる獣医師の育成に弾みがつきそうだ。
　鹿大によると、ＥＡＥＶＥは米国獣医師協会（ＡＶＭＡ）と並ぶ、獣医学教育を評価する国際組織。認証されるには、獣医療サービスや教育カリキュラム・施設設備について高度な水準が求められる。認証取得したのは１２月現在、鹿大を含めて７５機関となっている。
（記事全文は１４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ