鹿児島大共同獣医学部、アジア初の欧州認証取得
(2019/12/14 06:30)
鹿児島大学と山口大学の共同獣医学部は１３日、欧州獣医学教育機関協会（ＥＡＥＶＥ）の国際認証をアジアで初めて取得したと発表した。高水準の獣医学教育が認められ、国境を超えた家畜疾病対策や食の安全に関わる獣医師の育成に弾みがつきそうだ。
国際認証取得を祝う懸垂幕が掲げられた鹿児島大学共同獣医学部＝鹿児島市郡元１丁目
鹿大によると、ＥＡＥＶＥは米国獣医師協会（ＡＶＭＡ）と並ぶ、獣医学教育を評価する国際組織。認証されるには、獣医療サービスや教育カリキュラム・施設設備について高度な水準が求められる。認証取得したのは１２月現在、鹿大を含めて７５機関となっている。
- 鹿児島大共同獣医学部、アジア初の欧州認証取得 (12/14 06:30)
- 薩摩錫器のネズミ置物作り追い込み 国分 (12/13 23:00)
- パラ陸上・中西選手がかけっこ教室 伊集院 (12/13 22:30)
- 龍門司焼１万点ずらり １５日まで陶器祭 加治木 (12/13 22:00)
- 五輪選手が重量挙げの魅力紹介 薩摩川内で国体スポーツフェスタ (12/13 21:00)
- 日当山西郷どん村、レストランも再開 (12/13 20:00)
- 将棋豊島名人・竜王、鹿児島情報高生を指南 生徒「手震えた」 (12/13 15:00)
- 鹿児島Ｕ練習場、鹿児島市が無償貸与へ 喜入いきいきふれあい広場 (12/13 11:00)
- 「おいしい就活」地元社長といかが 鹿児島大学生ら企画 (12/13 09:00)
- 天城中ダンスチーム、３年連続全国大会へ (12/13 09:00)
- 稲盛記念館開館、経営哲学や足跡紹介 鹿児島大学郡元キャンパス (12/13 06:30)
- クロツラヘラサギ、鹿児島湾奥干拓地で越冬 (12/12 23:40)
- ７５万球ＬＥＤイルミ、野尻を飾る 小林 (12/12 22:30)
- １５００年の歩み紹介、「霧島神宮誌」発行 (12/12 22:00)
- 地元バンドが企画、閉校跡で冬の運動会 さつま・きららの楽校 (12/12 21:00)
- 川内商工生、地元活性化アイデアコン全国大会で発表へ 薩摩川内 (12/12 20:00)
- 児童が手打ちそば挑戦 曽於市中谷小 (12/12 15:00)
- 表情豊か動物の置物展 姶良市蒲生 (12/12 13:00)
- オーガニック市場にぎわう 屋久島 (12/12 11:00)
- 南日美展の南薩地区秀作を展示 枕崎市南溟館 (12/12 09:00)
- 盛和塾鹿児島 最後の勉強会 来年２月に再出発 (12/12 06:30)
- 詳報・新体育館で激論 鹿児島県議会 (12/12 00:03)
- 拉致問題 情報提供呼び掛け 日置警察署など (12/11 23:00)
- 干支ねずみのぐい飲み作りピーク 宮崎県三股町 (12/11 22:30)
- 霧島神宮 令和初の正月へ準備着々 (12/11 22:00)
- 伊佐米パワーで東京五輪つかんで 市がカヌー女子代表激励 (12/11 21:00)
- 色鮮やかヒオウギガイ出荷最盛期 長島町 (12/11 20:00)
- 特香園（鹿児島市）が特別賞 日本茶アワード (12/11 15:00)
- 鹿大焼酎学シンポ、研究成果を報告 (12/11 13:00)
- 九州自動道の通行止め解除 (12/11 11:26)