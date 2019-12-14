茅野グラウンドゴルフ同好会が１５周年 坊津
(2019/12/14 20:00)
南さつま市坊津町泊の茅野集落の高齢者らでつくる「茅野グラウンドゴルフ同好会」＝清川芳孝会長（８１）＝が、発足１５周年を迎えた。暑さや寒さに負けず週１回、和気あいあいとプレーし、天候に恵まれれば２７日に７００回に達する見込み。「いつまでも元気に１０００回を目指したい」と意気込んでいる。
発足１５年を迎え、喜ぶ茅野グラウンドゴルフ同好会員＝南さつま市坊津町泊の茅野運動公園
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