拉致被害家族に署名簿と募金贈る 鹿屋市
(2019/12/17 23:00)
鹿屋市は17日、北朝鮮による拉致被害者と拉致の可能性が否定できない特定失踪者の家族に、被害者の救出を求める１３３１人分の署名と募金１３万８７８０円を贈った。
集まった署名簿を中西茂市長から受け取る市川健一さん（左）＝鹿屋市役所
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