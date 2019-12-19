高校専門学科の魅力を発信、フェス開催　鹿児島・日置地区の１２校

(2019/12/19 11:00)

鹿児島女子高校のファッションショー

高校の専門学科の魅力を発信するフェスタが１８日、鹿児島市で開かれた。鹿児島・日置地区の１２校が参加。県内５カ所で今年開かれるフェスタで、唯一となるファッションショーが華やかに繰り広げられた。ショーには鹿児島女子高校生活科学科の生徒が出演。手作りしたドレスや着物を着てポーズを取った。３年の渕華花さんは「ドレスの袖のボリュームを出すのに苦労した。将来自分の子どものために、裁縫の技術を生かしたい」。