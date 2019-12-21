里中学柔道部 地域で支え栄冠６度　薩摩川内市甑島

(2019/12/21 22:00)

横断幕を手に笑顔を見せる里中学校柔道部員＝薩摩川内市里町里の里柔道会館

薩摩川内市上甑島の里中学校柔道部の活躍が地域の注目を集めている。昨秋以来３年生４人を中心に団体で計６度、県や地区の大会を制覇、全国大会にも初出場した。離島の全校生徒２８人の小さな学校。精鋭の努力と地元住民の熱心な指導、地域を挙げた挑戦が功を奏した。「先輩のようになりたい」と後輩も汗を流す。