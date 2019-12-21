１年生奮闘、ロボット全国１６強 曽於高校
(2019/12/21 20:00)
今年６月まで活動を休止していた曽於高校溶接工作部ロボット班で、新たに入部した１年生部員が奮闘している。８月の県高校ロボット競技大会で３位入賞すると、10月に新潟県であった全国大会ではベスト16に躍進。「卒業までに全国制覇したい」と意気込んでいる。
全国１６強のロボットをつくった曽於高校の１年生４人
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