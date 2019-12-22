出水のツル１万５１６１羽　５回目調査

(2019/12/22 13:00)

ねぐらを飛び立つツルの群れ＝出水市

出水平野に飛来するツルの今季５回目の羽数調査が２１日早朝、出水市荘の荒崎休遊地と同市高尾野の東干拓休遊地であり、１万５１６１羽を確認した。７日の前回調査より２９２羽減少した。