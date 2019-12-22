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神村、連覇逃す　全国高校女子駅伝

(2019/12/22 11:31)
第１中継所、木之下からシンシアへたすきリレー＝京都市（南正和撮影）
　第３１回全国高校女子駅伝は２２日、京都市のたけびしスタジアム京都を発着する５区間２１．０９７５キロであり、鹿児島県代表の神村学園は１時間７分１９秒（速報値）の２位で、２年連続の優勝を逃した。優勝は仙台育英（宮城）。
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