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鶴翔高レストラン盛況　阿久根市

(2019/12/22 22:00)
高校生の料理を楽しむ来場者＝阿久根市のにぎわい交流館阿久根駅
　阿久根市のにぎわい交流館阿久根駅で１４日、「鶴翔レストラン」が開かれた。地元の鶴翔高校食品技術科２年生が考えたハヤシライスと鶏もも肉のマーマレード照り焼きの２定食を多くの来場者が満喫した。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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