TOP鹿児島のニュース 社会

カピバラ 冬至にゆず湯　鹿児島市平川動物公園

(2019/12/23 13:00)
ゆず湯に入るカピバラ＝鹿児島市の平川動物公園
　二十四節気の一つで、一年で最も昼が短い冬至の２２日、鹿児島県本土は低気圧の影響で北風が入り込み、冷たい雨に見舞われた。鹿屋市輝北で最高気温が７．５度にとどまるなど真冬並みの寒さのところもあった。
　鹿児島市の平川動物公園では、来年の干支（えと）・ネズミの仲間のカピバラと、バクの展示場にある温泉プールにユズを投入。立ち上る湯気に混じり、かんきつ系の爽やかな香りが漂った。カピバラは湯に潜るなどして体を温めていた。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ