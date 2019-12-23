TOP鹿児島のニュース 社会

Ｘマス気分 親子ら満喫　鹿児島市でこども大会

(2019/12/23 06:30)
聖歌を披露する鹿児島純心女子中学・高校音楽部の生徒＝鹿児島市民文化ホール
　第６７回クリスマスこども大会（南日本新聞社主催、株式会社明治協賛）は２２日、鹿児島市民文化ホールであり、親子連れら約１７００人が歌やダンス、クイズなどに触れ、聖誕祭直前の雰囲気を味わった。
（記事全文は２３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ