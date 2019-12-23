新庁舎の住民投票条例否決 垂水市議会
(2019/12/23 12:25)
- カピバラ 冬至にゆず湯 鹿児島市平川動物公園 (12/23 13:00)
- 新庁舎の住民投票条例否決 垂水市議会 (12/23 12:25)
- 気象台職員招き、津波防災を学ぶ 鹿児島市伊敷台中 (12/23 11:00)
- 高校生の味 ６カ国７種弁当に舌鼓 いちき串木野市神村学園 (12/23 09:00)
- Ｘマス気分 親子ら満喫 鹿児島市でこども大会 (12/23 06:30)
- 日本語教室１００回 交流の懸け橋 鹿大生ら主催 (12/22 23:00)
- 出水観光ＰＲへ手提げバッグ開発 鶴荘学園生徒と市 (12/22 22:30)
- 鶴翔高レストラン盛況 阿久根市 (12/22 22:00)
- 湯湾岳の希少種 親子ら４０人観察 奄美大島 (12/22 21:00)
- 高齢女性助け育英小児童に感謝状 薩摩川内市 (12/22 20:00)
- 歳末募金 三育小が寄付 鹿児島市 (12/22 15:00)
- 出水のツル１万５１６１羽 ５回目調査 (12/22 13:00)
- 神村、連覇逃す 全国高校女子駅伝 (12/22 11:31)
- 「ふるさとカルタ」大会熱戦 霧島市宮内小 (12/22 11:00)
- 露地の島バナナ 天候に恵まれ豊作 西之表市 (12/22 09:00)
- トランプゲームで算数力磨く 鹿児島市大明丘小 (12/22 06:30)
- 御仮屋門修復記念 瓦に児童名 出水小 (12/21 23:00)
- お茶の入れ方 生産者が伝授 曽於高校出前授業 (12/21 22:30)
- 里中学柔道部 地域で支え栄冠６度 薩摩川内市甑島 (12/21 22:00)
- Ｘマス前、串木野養護に蜂蜜贈る 県内の養蜂家団体 (12/21 21:00)
- １年生奮闘、ロボット全国１６強 曽於高校 (12/21 20:00)
- ２７年間ありがとう、“地域の翼”別れ惜しむ 霧島・ＪＡＣ (12/21 13:00)
- 詐欺警戒、年賀状で啓発 いちき串木野金防協 (12/21 11:00)
- 環境日記コン６年連続入賞、最後は金賞 薩摩川内・平佐西小の梶原君 (12/21 10:00)
- 茶道クラブ２３年、茶の精神と作法学ぶ 松元・春山小 (12/21 09:00)
- 馬毛島に自衛隊基地 防衛副大臣、鹿児島県知事と西之表市長に説明 (12/21 06:30)
- 夜の天文館にあふれる光 来月末まで (12/20 23:00)
- 卒業生の結婚式、高校生奮闘 種子島中央高校情報処理科２年生 (12/20 22:30)
- 台風１９号災害義援金２０５０万円日赤へ 南日本新聞社 (12/20 22:00)
- 高校美術展で高文連大賞 加治木養護学校の小田原さん (12/20 21:00)