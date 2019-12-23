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新庁舎の住民投票条例否決　垂水市議会

(2019/12/23 12:25)
南日本新聞ニュース
　垂水市議会は２３日、最終本会議を開き、市役所新庁舎の移転先の賛否を二者択一で問う住民投票条例を賛成６、反対７の賛成少数で否決した。
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