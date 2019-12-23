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製糖工場も働き方改革　奄美市

(2019/12/23 20:00)
次々と運び込まれるサトウキビ＝奄美市笠利の富国製糖
　奄美大島唯一の大型製糖工場・富国製糖（奄美市笠利）で、製糖作業が始まった。サトウキビが島内各地からトラックで次々と運び込まれ、作業員は選別に追われている。１２月からの操業は５０年ぶり。寒い時期に糖度が増すため、例年、新年から行ってきたが、国の働き方改革に沿い操業期間を延ばし、１日当たりの労働時間を抑制するためだという。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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