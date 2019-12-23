TOP鹿児島のニュース 社会

からすみ原料ボラの卵 琥珀の輝き　鹿児島市魚類市場

(2019/12/23 22:00)
ボラの卵をチェックする業者＝鹿児島市城南町
　高級珍味「からすみ」の原料となるボラの卵が、鹿児島市中央卸売市場魚類市場（城南町）に連日入荷している。産卵期の秋から冬にかけてが旬で、１キロ４万円を超す値がつくことも。琥珀（こはく）色の卵は、競り場でひときわ輝いている。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ