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幻想 ダイヤモンド桜島　霧島市福山

(2019/12/23 23:00)
桜島山頂に沈む直前、まばゆい光を放つ夕日＝霧島市福山の惣陣が丘展望所
　桜島山頂と沈む夕日が重なり、宝石のように輝く「ダイヤモンド桜島」が霧島市福山で見られる時季を迎えた。晴天に恵まれた23日夕、標高４８３メートルの惣陣が丘展望所から望む桜島は、稜線（りょうせん）からまばゆい光が漏れ、幻想的な表情を見せた。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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