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ドルフィンポート 終了まで100日　鹿児島市

(2019/12/24 13:00)
営業終了までの日数を表示する「ゴールボード」が設置されたドルフィンポート＝鹿児島市本港新町
　鹿児島港本港区の商業施設ドルフィンポート（鹿児島市）は、営業終了までの日数を示す「ゴールボード」を１００日前となった２３日、設置した。２０２０年３月３１日を１５年間のゴールと位置付け、盛り上げていく。
（記事全文は２４日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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