ボクシング天海ツナミ選手、母校で勝利報告 肝付町
(2019/12/24 22:00)
肝付町出身のボクシングＷＢＯ女子ライトフライ級王者の天海ツナミ選手（３５）が１７日、地元の小中学校３校を訪問した。１４日に果たした２度目のタイトル防衛を報告。子どもたちは世界で活躍する先輩の話に聴き入った。
生徒に努力の大切さを伝える天海ツナミ選手＝内之浦中学校
天海選手は内之浦小と内之浦中の卒業生。両校と岸良小中学校を訪れ、内之浦銀河アリーナでの世界戦に多くの地元住民が駆け付けたことに感謝した。
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