さあ冬休み、県内小中学校で終業式

(2019/12/25 10:00)

うれしそうに通知表を受け取る児童＝鹿児島市の中山小学校

鹿児島県内のほとんどの小中学校で２４日、２学期の終業式があった。冬休みは１月７日までの１４日間。子どもたちは、クリスマスやお正月など楽しい行事が続く年末年始に心を弾ませた。児童数１４２５人の県内一のマンモス校・中山小学校（鹿児島市）では、今年完成した新しい体育館で終業式があった。松山英作校長が「自分の命は自分で守り、１４日間を大切に過ごしましょう」と呼び掛けた。