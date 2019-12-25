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パティシエら感謝込め、Ｘマスケーキづくり　鹿児島市の洋菓子店

(2019/12/25 00:20)
クリスマスケーキ作りに追われる職人ら＝鹿児島市住吉町の「バッハとピカソ」
　きょう２５日はクリスマス。鹿児島市内の洋菓子店は２４日、クリスマスケーキを買い求める客でにぎわった。同市住吉町の「バッハとピカソ」では、約２０人のパティシエが甘い香りに包まれた店内で、生クリームやイチゴをケーキに飾り付ける作業に追われた。
　今年は定番の生クリームや志布志産のお茶を使ったケーキなどが人気という。年前浩彰営業部長（３７）は「クリスマスケーキは１年の集大成。感謝の気持ちを込めて作っている」と話した。
（記事全文は２５日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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