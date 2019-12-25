航空券払い戻し計４０回、差額１００万円か　屋久島町長旅費着服疑惑

(2019/12/25 00:10)

屋久島町の荒木耕治町長（６９）が出張時に航空運賃の差額を着服した疑いが指摘されている問題で、町から受け取ったとみられる普通運賃の航空券の払い戻しが、これまで判明した２０回に加え、新たに少なくとも２０回あったことが２４日、南日本新聞が入手した関係文書で分かった。４０回を全て格安の高齢者向けの割引に切り替えていた場合、一般的な６割引きで計算すると、差額は１００万円近くに上る。荒木町長は同日、取材に対し、払い戻しや高齢者割引の利用について明確に否定しなかった。「弁護士と対応を協議している。近く会見などで説明する」と述べた。