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音楽で地域盛り上げ　鹿屋工高吹奏楽部が巡回演奏会

(2019/12/25 20:00)
幅広い世代になじみのある曲を元気よく演奏する部員＝鹿屋市の串良公民館細山田分館
　鹿屋市の鹿屋工業高校吹奏楽部の定期演奏会が１５日、同市の串良公民館細山田分館であった。高校から楽器を始めた生徒が大半で、コンクールには出場せず、地域での演奏活動に力を入れる同部。コスプレしたり、観客と一緒に踊ったりと肩肘張らないスタイルで、住民ら約６０人を楽しませた。
　１～３年生１６人のうち経験者は２人。顧問も英語教諭で、上級生や経験者が初心者に楽器の演奏法や楽譜の読み方を教える。
（記事全文は２６日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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