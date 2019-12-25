「イブにスキ焼き」観光客ら長い列　指宿

(2019/12/25 22:00)

なし（すき焼き作りに精を出す商店街メンバー＝２４日、指宿市のＪＲ指宿駅前広場）

指宿市のＪＲ指宿駅前広場で２４日夜、恒例イベント「イブの夜にスキ焼き」があった。指宿牛のすき焼きが２００円で約３００食販売され、観光客らが長い列を作った。「イブにすき焼き」から連想し指宿に来るという九州新幹線のコマーシャルにちなみ、商店街メンバーが１２年前から続ける。食欲をそそる香りが漂う中、子ども向けゲームやステージもあり、クリスマス気分を盛り上げた。