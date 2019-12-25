一足早い春をお届け　指宿で菜の花摘み取り始まる

(2019/12/25 23:00)

観光ＰＲなどのため菜の花を摘み取る指宿市職員ら＝２５日、同市十二町

一足早い春の訪れを全国に届ける菜の花の摘み取りが２５日、指宿市で始まった。２月中旬ごろまで、観光キャンペーンなどに１万２０００本を使い、南国指宿をＰＲする。まちづくり公社スタッフら１２人は、北海道千歳市との交流事業用に約３００本を送るため、時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ（十二町）近くの畑へ。到着時に見頃となるよう咲き始めでつぼみの多いものを見極めた。