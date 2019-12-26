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福島被災地へ「まごころ便」　出水の２１校、育てた農作物など贈る

(2019/12/26 20:00)
丹精込めて育てた米をトラックに積み込む子どもたち＝出水市
　出水市立の小中高校と義務学校計２１校が、東日本大震災で被災した福島県に農作物などを届ける「出水の学校まごころ便」の出発式が２５日、市総合体育館であった。
　被災地の現状を理解し、助け合いの心を育もうと２０１１年から毎年続く支援。今年は、各学校が育てた米２５０キロ、サツマイモ１３０キロのほか、グリーンオレンジや木炭、文房具、図書カードが寄せられた。
（記事全文は２７日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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