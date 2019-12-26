旧タカプラ一帯の再開発ビル、１月着工へ安全祈願祭　鹿児島市

(2019/12/26 22:00)

千日町１・４番街区再開発ビル新築工事の安全を祈願する神事＝鹿児島市千日町

鹿児島市の旧タカプラ一帯に整備される千日町１・４番街区再開発ビルの新築工事安全祈願祭が２６日、建設地であった。関係者ら約８０人が参加した。２０２０年１月に着工、２１年１２月完成、２２年春の開業を予定している。祈願祭には鹿児島県の三反園訓知事、鹿児島市の森博幸市長、鹿児島商工会議所の岩崎芳太郎会頭らが出席した。