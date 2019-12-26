巨人入り、さつま町出身の太田投手が帰郷

(2019/12/26 23:00)

宮之城中学校の野球部員から花束を受け取った太田龍選手＝さつま町役場

今秋のプロ野球ドラフト会議で巨人から２位指名を受けた、さつま町出身の太田龍投手が２６日、同町役場を表敬訪問した。町内の野球少年、少女約１００人が出迎え、激励した。２００５年に合併で誕生した同町から、初のプロ野球選手。在籍した宮之城野球スポーツ少年団のメンバーらを前に「お父さんお母さんに感謝して、何事も一生懸命に取り組んで」と呼び掛けた。