鹿児島Ｕ練習場、喜入で市説明会

(2019/12/27 06:30)

サッカー・鹿児島ユナイテッドＦＣ（鹿児島Ｕ）の専用練習場用地として「喜入いきいきふれあい広場」（喜入町）を無償貸与する方針について、鹿児島市は２６日夜、市役所喜入支所で住民や広場利用者への説明会を開いた。約４０人が出席した。市の担当者の説明に続き、オブザーバーとして参加した鹿児島Ｕの徳重剛代表が施設整備計画案を説明。「練習がないときなど、可能な限り地域に開放したい」と話した。