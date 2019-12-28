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鹿児島工は初戦敗退　全国高校ラグビー

(2019/12/28 12:38)
南日本新聞ニュース
　第９９回全国高校ラグビー大会は２８日、１回戦が行われ、６年ぶり１３回目出場の鹿児島工は、茨城県代表の茗渓学園に２１－５０で敗れ、２回戦進出はならなかった。
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