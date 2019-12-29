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八代海沿岸 ノリ養殖始まる　出水市

(2019/12/29 13:00)
養殖ノリの網を張る生産者＝出水市
　出水市の八代海沿岸でノリの養殖が本格スタートした。例年は秋と冬に２回育てるが、今季は海水温の低下を待って試験的に冬１回とした。１月中旬にも収穫を迎える。
（記事全文は２９日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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