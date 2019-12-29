八代海沿岸 ノリ養殖始まる 出水市
(2019/12/29 13:00)
出水市の八代海沿岸でノリの養殖が本格スタートした。例年は秋と冬に２回育てるが、今季は海水温の低下を待って試験的に冬１回とした。１月中旬にも収穫を迎える。
養殖ノリの網を張る生産者＝出水市
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