「火の用心」児童の夜回り４０年 霧島市万膳小
(2019/12/30 13:00)
霧島市牧園の万膳小学校３～６年生は２４日、拍子木を打って地域を夜回りし、「火の用心」を呼び掛けた。児童による年末の火災予防活動は４０年目。高齢者が多い地域の防火意識を高めようと、毎年欠かさず続けている。
拍子木を鳴らし「火の用心」を呼び掛ける子どもたち＝霧島市牧園
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