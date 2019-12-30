TOP鹿児島のニュース 社会

「火の用心」児童の夜回り４０年　霧島市万膳小

(2019/12/30 13:00)
拍子木を鳴らし「火の用心」を呼び掛ける子どもたち＝霧島市牧園
　霧島市牧園の万膳小学校３～６年生は２４日、拍子木を打って地域を夜回りし、「火の用心」を呼び掛けた。児童による年末の火災予防活動は４０年目。高齢者が多い地域の防火意識を高めようと、毎年欠かさず続けている。
（記事全文は３０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ