TOP鹿児島のニュース 社会

警察官が自作曲で防犯 月１ライブ　肝付警察署

(2019/12/30 06:30)
高山やぶさめ祭りで自作の曲を歌う堂山学さん
　自作の歌で、ギター片手に地域防犯を呼び掛ける警察官がいる。肝付警察署地域課の堂山学巡査部長（５８）。大隅半島を中心に、祭りや月１回のミニライブで演奏、特殊詐欺やストーカーの被害防止を訴える。「心に残る歌で、安心安全なまちづくりに貢献できれば」。夢は鹿児島市民文化ホールでの単独防犯ライブだ。
（記事全文は３０日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
シェア
 戻る 
  • ニュース一覧（最新 30 件）
 戻る 

このページのトップへ