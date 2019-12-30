駅長日誌や信号図集公開 鹿屋市鉄道記念館 １月５日まで
(2019/12/30 23:00)
鹿屋市共栄町の旧国鉄大隅線鹿屋駅跡地にある市鉄道記念館で、当時の駅長日誌や鉄道信号の図集など８点が特別展示されている。廃線から３０年余り、鹿屋市役所に眠っていた貴重な史料。「帰省客にも見てもらえたら」と年末年始の公開を決めた。展示は来年１月５日まで。
当時使われていた駅長日誌などを閲覧できる会場＝鹿屋市の市鉄道記念館
午前９時～午後４時半。入場無料。１月１日は休館。同館＝0994(40)0078。
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