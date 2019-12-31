高校入試へ向け「正月特訓」　鹿児島市の学習塾

(2019/12/31 13:00)

正月特訓で学力向上を目指す受験生＝鹿児島市の受験ラサール加治屋

祈願成就へ－。学習塾の昴（鹿児島市）で３０日、高校入試に向けた「正月特訓」が始まった。受験ラサール加治屋の教室には、中学３年生約６００人が集合。１月２日まで、主要５教科の学力向上に励んでいる。合宿さながらのスケジュール。午前８時半から午後５時まで、ほぼ休みなく机に向かう。