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高校入試へ向け「正月特訓」　鹿児島市の学習塾

(2019/12/31 13:00)
正月特訓で学力向上を目指す受験生＝鹿児島市の受験ラサール加治屋
　祈願成就へ－。学習塾の昴（鹿児島市）で３０日、高校入試に向けた「正月特訓」が始まった。受験ラサール加治屋の教室には、中学３年生約６００人が集合。１月２日まで、主要５教科の学力向上に励んでいる。
　合宿さながらのスケジュール。午前８時半から午後５時まで、ほぼ休みなく机に向かう。
（記事全文は３１日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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