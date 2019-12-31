神村初戦突破 全国高校サッカー選手権
(2019/12/31 14:05)
第９８回全国高校サッカー選手権は３１日、首都圏各地で１回戦があった。鹿児島県代表の神村学園は前橋育英（群馬）に０－０（ＰＫ５－４）で勝利し、１月２日の２回戦に進んだ。
前半終了間際、ゴール前に攻め込む神村・永吉（１０）＝３１日、浦和駒場スタジアム
神村は前半、相手のプレッシャーに苦しんだ。しかし、徐々に持ち味のパスワークを発揮。得点を奪えなかったが、エース濱屋を中心に再三シュートを放った。ＧＫ吉山が好セーブを連発した。
（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）
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