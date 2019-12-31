鹿児島県内の新成人最少１万３４４０人

(2019/12/31 20:00)

鹿児島県では２０２０年、１万３４４０人が新成人になる。前年と比べて１２０人減少し、記録が残る１９８９（平成元）年以降、過去最少を更新。平成以降に最多だった２００３年から４割以上、減少した。成人式は全４３市町村で１月１～１３日に開かれる。県教育委員会の１９年１０月１日現在の住民登録による集計によると、男性が６５１２人（前年比９４人減）、女性が６９２８人（同２６人減）。１９８９年以降の新成人で最も多かったのは、２００３年の２万２６１２人だった。