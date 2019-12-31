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神村学園ＰＫ戦制す　前橋育英と０－０　全国高校サッカー

(2019/12/31 22:00)
ＰＫ戦を制し喜ぶ、ＧＫ吉山（左から２人目）ら神村イレブン。＝浦和駒場スタジアム
　サッカーの全国高校選手権第２日は３１日、東京・駒沢陸上競技場などで１回戦１５試合が行われた。３年連続７度目出場の神村学園は、埼玉・浦和駒場スタジアムで、前々回大会優勝の前橋育英（群馬）と対戦。前後半０－０で決着がつかずＰＫ戦（５－４）の末、初戦を突破した。２日の２回戦で夏の全国高校総体準優勝の富山第一と戦う。
（記事全文は1日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）

（結果詳細は南日本新聞でご覧になれます）

特集「全国高校サッカー選手権」

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