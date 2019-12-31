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きょう今季一番の冷え込みに　鹿児島県内

(2019/12/31 23:00)
南日本新聞ニュース
　鹿児島県内は３１日、冬型の気圧配置が強まり、海上はしけて船の欠航が相次いだ。１日は風が弱まるものの、放射冷却で今季一番の冷え込みとなる見込み。
　甑島航路の「フェリーニューこしき」「高速船甑島」、鹿児島と種子島を結ぶ「プリンセスわかさ」などが欠航。鹿児島地方気象台によると、３１日午前９時２１分、屋久島で２２．１メートルの最大瞬間風速を観測した。
（記事全文は1日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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