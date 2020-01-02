伝統厳かに「入来神舞」、７演目奉納 薩摩川内・大宮神社
(2020/01/02 20:00)
薩摩川内市入来の大宮神社で１日未明、伝統芸能「入来神舞（かんめ）」の奉納があった。小中学生から７０代までの計１７人が、１００人を超す参拝客やカメラマンを前に、新年を祝う舞を繰り広げた。
「杵舞」で杵を飛び越える田の神＝薩摩川内市入来町浦之名の大宮神社
神事の後、年が明けた午前０時から奉納開始。寒空にたき火の炎が揺らめく厳かな雰囲気の中、全３６演目のうち「君が代」の歌詞を朗詠する「十二人剣舞（つるぎまい）」、方角と四季をつかさどる鬼神と中央鬼神である土の神の問答を演じる「四方鬼神舞」、鈴を鳴らしゆったりと舞う「猿女（さるめ）舞」など７演目が披露された。
「四方鬼神」で西方を司る白鬼神
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