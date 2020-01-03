「親代わり」見守り２０年　三島村竹島の日髙喜世子さん・忠一さん

(2020/01/03 11:00)

留学生に囲まれる日髙喜世子さん（前列左）＝三島村竹島（日髙さん提供）

三島村竹島の日髙喜世子さん（６１）は夫の忠一さん（６５）とともに、島が「しおかぜ留学生」を受け入れ始めた１９９９年度から２０年間、夫婦で里親（受け入れ家庭）を続けてきた。「預かった子は全員、自分の子どもと一緒」と、多くの子どもたちの親代わりとなって成長を見守っている。竹島が翌年から留学生を受け入れることになった９８年秋。里親の募集があったが、立候補者がいなかった。そんなとき、忠一さんが地区の役員会で断り切れず、突然引き受けて帰ってきた。驚く喜世子さんだったが、約束してしまったものをほごにはできない。「取りあえず１年やろう」と覚悟を決めた。