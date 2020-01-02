川内川で新春泳ぎ初め　さつま

(2020/01/02 22:00)

冷たい川にこわごわ入る参加者＝さつま町の川内川

さつま町宮之城屋地の川内川で１日、町体育協会主催の新春泳ぎ初めがあった。小学生から大人まで約１１０人が、川の水の冷たさをこらえながら、８０メートルあまりの寒中水泳に挑んだ。「水泳の町」として鳴らした同町の恒例行事で６７回目。気温８．５度、水温１０．８度と過去２年に比べ穏やかな天気となったが、参加者は川に足を入れ「冷たい」「痛い」。