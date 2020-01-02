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ボンタン狙い運試し、射抜いて歓声　指宿で「イシナト」

(2020/01/02 23:00)
転がる的のボンタンを狙って矢を射る子どもたち＝指宿市西方の尾掛地区公民館
　指宿市西方の尾掛地区に伝わる伝統遊び「イシナト」が１日朝あった。子どもたちが、竹矢で地面を転がるボンタンを狙い、１年の運を占った。
　地区の子ども会の正月行事として続いている。保護者が「イシナト、イシナト、何じゃなか、飛べよ」の掛け声とともにボンタンを転がすと、小中学生１０人が狙いを定めて一斉に矢を放った。
（記事全文は３日付南日本新聞３７３るモバイルサイトでご覧になれます）
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