ボンタン狙い運試し、射抜いて歓声　指宿で「イシナト」

(2020/01/02 23:00)

転がる的のボンタンを狙って矢を射る子どもたち＝指宿市西方の尾掛地区公民館

指宿市西方の尾掛地区に伝わる伝統遊び「イシナト」が１日朝あった。子どもたちが、竹矢で地面を転がるボンタンを狙い、１年の運を占った。地区の子ども会の正月行事として続いている。保護者が「イシナト、イシナト、何じゃなか、飛べよ」の掛け声とともにボンタンを転がすと、小中学生１０人が狙いを定めて一斉に矢を放った。